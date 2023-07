Les trains remplacés par des bus entre Liers, Herstal et Liège jusqu'au 27 août

Le trafic ferroviaire est interrompu jusqu'au 27 août entre Liers, Herstal et Liège. Des travaux doivent être menés sur la ligne 34, qui relie Hasselt et Liège, afin de garantir la performance du réseau et la sécurité de la circulation des trains.

Mi-août, la SNCB débutera également des travaux de transformation de la gare souterraine de Liège-Saint-Lambert pour en faire une gare de surface moderne et plus sécurisante.

Au cours de la période des vacances scolaires, Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, procèdera à divers travaux de maintenance au sein des tunnels, mais aussi à l'entretien approfondi des passages à niveau et des aiguillages se trouvant sur ce tronçon. La caténaire sera notamment renouvelée et adaptée dans le tunnel dit "sous Pierreuse".

En raison de ces différents travaux et afin de permettre aux voyageurs de continuer à voyager entre Liège-Guillemins et Herstal, l'entreprise a adapté son plan de transport. Les voyageurs pourront ainsi prendre certains bus TEC (lignes 1, 4, 5 et 6) entre Liège-Guillemins et Herstal et des bus de remplacement SNCB. Pour voyager entre Herstal et Liers, les navetteurs sont invités à prendre les bus de remplacement.

Ces 8 et 9 juillet, comme le week-end passé, la circulation des trains sera également interrompue entre Tongres et Liers, dans le cadre du même chantier d'Infrabel. Là aussi, un service de bus de remplacement sera mis en place.