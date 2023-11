L'inflation dans la zone euro en dessous des 3%

L'inflation dans la zone euro est descendue sous la barre des 3% en octobre (2,99%), son niveau le plus bas en deux ans, a confirmé l'office statistique de l'Union européenne Eurostat vendredi. En septembre, l'inflation atteignant encore 4,3%.

Selon les calculs de l'office belge de statistique Statbel, l'inflation a été de 0,36% en octobre, soit le niveau le plus bas depuis janvier 2021. En septembre, l'inflation était de 2,4%.

L'inflation la plus basse, sur base annuelle, concerne la Belgique avec -1,7% en octobre.

La différence d'inflation entre le "taux d'inflation européen" (IPCH) et la méthode nationale s'explique principalement par une pondération et une composition différentes du panier de biens et de services sur lequel ces indicateurs sont basés. L'une des différences réside, par exemple, dans le prix utilisé pour le mazout de chauffage.

La méthode européenne de calcul permet une comparaison entre les États membres.