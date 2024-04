Plus de 2.200 sites illégaux de jeux de hasard recensés en Belgique en 2023

Yield Sec, un bureau d'études spécialisé dans les jeux de hasard, a recensé, en 2023, 2.214 sites de jeux illégaux en Belgique. C'est 1.714 de plus que ce qui est repris sur la liste noire et bloqué par la Commission des jeux de hasard, écrivent Het Laatste Nieuws et Sudinfo ce samedi.

Les opérateurs légaux se plaignent à la Commission des jeux de hasard des sites de jeux illégaux. Par exemple, Gaming 1, la maison mère de Circus, entre autres, affirme que le nombre de joueurs illégaux a augmenté en raison de règles de plus en plus strictes. Des mesures telles que la suppression des bonus et la restriction de la publicité seraient contre-productives et stigmatisantes.