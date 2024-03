"Prenez 10 secondes et dites stop aux arnaques": un site lancé pour reconnaître les arnaques les plus courantes

Le SPF Économie a lancé vendredi un nouveau portail web baptisé "Stop Arnaques", destiné à sensibiliser les consommateurs aux formes d'arnaques les plus courantes. L'objectif est de permettre aux citoyens de mieux repérer ces fraudes et de savoir quoi faire s'ils en sont malgré tout victimes. Une campagne de sensibilisation, proposant aux citoyens de prendre 10 secondes avant d'accepter une offre qui paraît "trop belle pour être vraie", est également prévue sur divers médias.

Les arnaques concernaient en 2023 plus de 40% des signalements auprès du point de contact de l'organisme fédéral, pour un total de plus de 20.000 dossiers. Les victimes ont déclaré avoir perdu près de 19 millions d'euros à cause des auteurs de ces fraudes. Ce montant a même atteint plus de 27,5 millions d'euros en 2022, sur plus de 26.900 signalements.