Six journées pour appréhender le monde de la construction en Wallonie

Quelque 6.000 emplois sont vacants dans le secteur de la construction en Wallonie. Pour y remédier, Embuild, le Forem et Constructiv organisent six journées de familiarisation au secteur, qui représente plus d'un tiers des métiers en pénurie dans le sud du pays. La première aura lieu le 12 avril à Saint-Servais, dans la commune de Namur.