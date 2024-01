Un million d'euros alloué à la rénovation du moulin Scheldemolen à Doel

La Maatschappij Linkerscheldeoever va investir un peu plus d'un million d'euros dans la rénovation du moulin Scheldemolen, situé à côté de la centrale nucléaire de Doel. C'est ce qu'a annoncé vendredi cette société publique chargée de la gestion et de la politique foncière des ports de la région dite du pays de Waes (Waasland), située entre Anvers et Gand.