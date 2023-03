Une cinquième baisse pour le BEL 20, qui plonge sous les 3.800 points

Vers onze heures, l'indice bruxellois avait ramené sa perte à 1,7% en s'inscrivant à 3.758 points avec tous ses éléments dans le rouge à la seule exception de arGEN-X (323,40) qui restait positive de 0,2%.

Sofina (210,00) emmenait les baisses en plongeant de 7,4% devant KBC (66,66) et D'Ieteren (177,80) qui chutaient de 3,7%, KBC ayant perdu jusqu'à 7,5% en début de journée.

Ageas (42,80) reculait de 1%, AB InBev (57,53) et Colruyt (25,18) de 0,2 et 1,6%, Aperam (35,96) et Umicore (30,80) de 2,6 et 2,4%.

Solvay (105,25) et UCB (80,42) valaient 0,6 et 0,5% de moins que jeudi, VGP (78,10) abandonnant 2,1% en compagnie de Aedifica (74,25) et WDP (26,70), négatives de 1,8%.