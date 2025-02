Une pénurie bien particulière touche de plus en plus les commerçants: "Pour notre futur, on ne sait pas comment ça se passera"

Dans le centre de Liège, le constat est le même chez beaucoup de passants : des pièces, ce n'est pas ce qu'on a le plus dans son portefeuille. "Ah, j'en ai pas beaucoup. J'ai 1,15 euro", s'exclame même une riveraine. "Qu'est-ce que j'ai comme pièce ? Pas grand-chose", continue une autre. "On essaye de nous faire tout payer par carte, donc c'est logique", admet une autre dame.

La pièce la plus rare, c'est celle de deux euros. Quentin, gérant d'un magasin de bricolage, n'en a pratiquement plus dans ses caisses, à tel point qu'il a lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. "On a eu un peu des coups de bol, à savoir par exemple des écoles qui avaient fait une opération, ils avaient beaucoup de pièces et ils étaient très contents de venir nous les échanger. Mais voilà, ça n'est qu'un temps et on sait pas comment ça va se passer dans le futur".