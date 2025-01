Une cryptomonnaie à l'effigie du nouveau président américain: qu'est-ce que le Trump Coin?

Le "Trump Coin" et le "Melania Coin" sont des cryptomonnaies particulières, appelées "meme coins". Ces jetons numériques capitalisent sur la popularité de personnalités publiques ou de phénomènes viraux. Ici, ils arborent les images de Donald Trump et de sa femme Melania : lui, le poing levé accompagné de l’inscription "Fight, Fight, Fight", et elle, tout sourire, les mains jointes devant son visage.

À l’instar d’autres cryptomonnaies, les acheteurs peuvent spéculer sur leur valeur. Ils ont la possibilité de conserver les jetons, en espérant une hausse de leur prix, ou de les revendre pour réaliser un bénéfice. Cependant, contrairement au Bitcoin ou à l’Ethereum, ces monnaies ne servent pas à effectuer des paiements.