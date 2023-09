Une perte nette de 159 millions d'euros pour Dexia au premier semestre

La banque résiduelle belgo-française Dexia a enregistré un résultat net négatif de 159 millions d'euros au premier semestre, rapporte-t-elle vendredi. Les six premiers mois de l'année 2023 ont été marqués par la progression du coût du risque liée au renforcement du provisionnement sur une partie du secteur de la distribution d'eau au Royaume-Uni et par un gain d'impôt différé consécutif à des transferts d'actifs entre Dexia Crédit Local et sa succursale en Irlande.