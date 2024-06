USA: l'inflation baisse en mai, à 3,3% sur un an, selon l'indice CPI

L'inflation a ralenti plus qu'attendu en mai aux Etats-Unis après le rebond du début de l'année, ce qui devrait redonner un peu d'optimisme à la Fed qui se réunit mercredi, et alors que le sujet est clé, à moins de cinq mois de l'élection présidentielle.

C'est mieux qu'attendu par les analystes, qui tablaient sur 0,1% sur un mois et 3,4% sur un an, selon le consensus de Market Watch.

Les prix de l'énergie ont chuté, notamment ceux de l'essence à la pompe. Mais ceux du logement notamment, ainsi que des restaurants, ont continué à grimper.

En excluant les données volatiles de l'alimentation et de l'énergie, l'inflation dite sous-jacente évolue elle aussi plus favorablement que prévu, à 0,2% sur un mois contre 0,3% en avril, et 3,4% contre 3,7% sur un an.