Zone euro : la BCE maintient à nouveau ses taux à 4,5%

Le taux de dépôt, qui fait référence, reste à 4,0%, son niveau le plus haut depuis le lancement de la monnaie unique en 1999, tandis que le taux de refinancement et le taux de facilité de prêt marginal se situent respectivement à 4,50% et 4,75%.

Christine Lagarde, la présidente de l'institution monétaire, avait expliqué en mars que les responsables de la BCE n'étaient "pas suffisamment confiants" pour desserrer l'étau monétaire. Le Conseil des gouverneurs le confirme jeudi, mais a toutefois laissé entendre par voie de communiqué qu'une baisse des taux pourrait être envisagée en juin.