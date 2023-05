Zone euro : la BCE relève ses taux de 0,25 point mais ralentit le rythme

"L'inflation continue d'être trop élevée pour trop longtemps", a déclaré l'institution dans un communiqué. Les taux d'intérêt de la BCE se situent désormais dans une fourchette comprise entre 3,25 et 4%, au plus haut depuis octobre 2008, après avoir déjà subi six hausses consécutives entre 0,50 et 0,75 point depuis juillet.

La BCE n'a pas donné d'indication sur la suite des hausses de taux.