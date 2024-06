Après leur exposé, les enquêteurs soumis à de nombreuses questions

"Depuis le début, vous avez cherché un bébé mort. Vous ne cherchiez pas un bébé vivant ? À part les explications de l'accusée, de quel élément disposiez-vous pour affirmer qu'il était mort ?", a demandé la présidente Annick Jackers.

"Au départ, on cherchait un bébé vivant. Raison pour laquelle un mandat de perquisition a été délivré pour mener des recherches au plus vite chez elle. Entre-temps, on a procédé à son audition. Elle nous a dit qu'elle n'avait pas accouché puis que finalement le bébé était tombé dans la cuvette", a répondu Thierry Preillon, premier inspecteur principal spécialisé à la PJF de Namur. "On n'est pas parti avec l'idée qu'il était décédé, mais s'il était dans la fosse septique, avec le liquide et le gaz, il y avait peu de chance de survie", a ajouté Jean-Robert Hardy, du labo de la PJF.