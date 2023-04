Arrestation dans la région montoise d'un individu totalisant à 110 mois d'incarcération

L'individu avait accumulé plusieurs condamnations totalisant 110 mois d'incarcération, soit plus de 9 ans, notamment pour incendie volontaire, coups et blessures volontaires, vol, infractions à la législation sur les stupéfiants et les armes et abus de confiance. Il a été immédiatement interpellé et transféré à la prison de Mons.