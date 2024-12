Quels trésors cache le Pavillon Chinois, ce "bâtiment magique" laissé à l'abandon?

À Bruxelles, le Pavillon Chinois trône fièrement, bien que quelque peu décrépit. Cet édifice, qui intrigue, est fermé et laissé à l'abandon depuis plus de dix ans. Quelle architecture cache-t-il en son sein ? Existe-t-il une solution pour éviter qu'il ne tombe complètement en ruine ?

Un pavillon asiatique à Bruxelles, c'est l'idée surprenante du roi Léopold II en 1900. Si la façade est construite à Shanghai, un architecte français, Alexandre Marcel, est aux commandes pour les intérieurs. "C'est un bâtiment très éclectique, très singulier, unique en son genre. C'est un bâtiment qui mêle plein de styles différents, des styles du XVIIIe siècle, des styles du XIXe siècle, le style Art nouveau aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont imprimé ici le goût de l'époque pour les chinoiseries", cette dernière.

Un bâtiment qui n'est plus habité, aimé, entretenu, est un bâtiment qui meurt

Au départ, le roi Léopold II voulait en faire un restaurant de luxe... Le pavillon servira finalement de musée. En 2013, il ferme finalement ses portes au public pour des raisons de sécurité : ses balcons menaçaient de s'effondrer. Diane Hennebert s'indigne : "Quand on a un problème de stabilité tel que celui-ci, l'idéal serait de le restaurer directement, de le réparer. D'autant plus qu'on venait de terminer, au début des années 90, une phase très importante de travaux de restauration. Il n'y avait pas de raison, franchement, de fermer ce bâtiment de manière aussi radicale, et certainement pour aussi longtemps".

Au gré des hivers et des tempêtes, le Pavillon chinois prend l'eau. Ses fresques partent en morceaux. "Un bâtiment qui est vide, un bâtiment qui n'est plus chauffé, un bâtiment qui n'est plus habité, aimé, entretenu, est un bâtiment qui meurt. Pourquoi est-ce qu'en Belgique, on laisse crever des édifices comme celui-ci ? Je ne peux pas l'accepter, je ne peux pas le comprendre", s'inquiète encore la passionnée.