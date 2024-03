Attaque à l'explosif sur une habitation de Borgerhout, aucune victime

Un engin explosif a été déclenché devant la porte d'entrée d'un immeuble d'habitation vers 00h15. Le message "kaai 1700", qui se rapporte à un quai du port d'Anvers connu pour être un point de transit de la drogue, a été tagué sur la porte.

La police a défini un périmètre de sécurité. Le service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs de la Défense (Sedee) et le laboratoire de police technique et scientifique se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constatations. Selon le parquet, aucun suspect n'a pour le moment pu être identifié.