Cinq ans de prison requis pour incendie volontaire

Le parquet de Namur a requis jeudi devant le tribunal correctionnel une peine de cinq ans de prison à l'encontre d'un prévenu devant répondre de préventions de coups et blessures volontaires et d'incendie volontaire.

Né en 1993, cet habitant d'Andenne nie les deux préventions qui lui sont imputées. En août 2022, il est devenu le père d'un enfant issu de sa relation avec celle qui était sa compagne depuis trois ans. Cette dernière a ensuite rencontré un autre homme. Elle accuse le prévenu de lui avoir donné des coups le 17 octobre 2022. Le 30 octobre de la même année, le feu a été bouté vers 01h00 du matin au cyclomoteur du nouveau compagnon de la victime et s'est propagé à la façade de l'habitation occupée par la victime et sa fille de trois mois. Un témoin affirme avoir vu un véhicule correspondant à celui du prévenu sur les lieux. Peu après cet incendie, la victime a retiré sa plainte concernant les coups et blessures.

Le substitut du procureur du Roi requiert cinq ans de prison et considère que le prévenu "nie l'évidence".