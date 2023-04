Cinq ans de prison requis pour une tentative de meurtre sur sa compagne

Le ministère public a requis mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Charleroi une peine de 5 ans de prison contre Friedrich S. Ce dernier est poursuivi pour une tentative de meurtre et des coups et blessures sur sa compagne, ainsi que pour le port d'un club de golf. Le prévenu conteste avoir étranglé sa compagne.

Le 31 décembre 2021, la police locale intervient au Black Out, café sur la Grand Place de Beaumont (province de Hainaut). Selon le ministère public, la compagne de Friedrich S. a été victime de deux scènes de coups à l'intérieur de l'établissement. "Elle a été poussée contre un frigo à boisson et a eu la tête cognée à trois reprises contre une vitre. Quand elle est revenue sur place après avoir oublié son GSM, elle a été étranglée quand le prévenu s'est assis sur elle, à 'califourchon' pour l'étrangler de toutes ses forces. Elle s'est même sentie partir", a précisé la substitute Garcez.

Le sexagénaire conteste la tentative de meurtre, admettant "peut-être" un échange de coups avec la victime. "Elle cassait tout dans mon café. Je l'ai immobilisé pour qu'elle arrête de tout casser. Et peu de temps après, les témoins ont cassé une vitre et m'ont agressé. C'est pour ça que je me suis saisi du club de golf avant que la police intervienne", a confié le prévenu.