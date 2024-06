Cinq ans et 38 mois avec sursis partiel pour participation à des activités terroristes

Deux jeunes verviétois ont été condamnés vendredi par le tribunal correctionnel de Liège à des peines de cinq ans de prison avec sursis pour la moitié et 38 mois de prison avec sursis pour la moitié après avoir commis des faits de participation aux activités d'un groupe terroriste. L'un d'eux avait été intercepté alors qu'il venait de faire part de son intention de passer à l'acte et de devenir martyr.

Les deux prévenus âgés d'une vingtaine d'années avaient été interceptés à Verviers après avoir manifesté leur intérêt pour les activités du prétendu État islamique. L'un d'eux avait commis les faits en 2022 et 2023. Il avait épousé une jeune Française radicalisée et était un adepte d'un islamisme rigoureux. Il refusait de s'adresser aux femmes et déclarait son homophobie. Il faisait aussi l'apologie de la mort en martyr et s'était documenté sur la manière de devenir terroriste.

Lors de son arrestation, il avait détruit son GSM devant les policiers. Mais l'analyse de l'appareil a démontré la présence de nombreuses vidéos d'exécutions. L'individu était prêt à passer à l'action et à "détruire les pays mécréants". Le second avait commis le même genre de faits, sur une période plus courte. Lors de sa comparution, il avait indiqué ne pas reconnaître la juridiction belge.