Des dealers condamnés pour des ventes sur la place de Seraing

Le principal auteur, autour duquel s'articulait le commerce, a été condamné à une peine de 18 mois de prison avec sursis pour la moitié et à une amende de 8.000 euros. Le second auteur a été condamné à 18 mois avec sursis pour la moitié et à une amende de 8.000 euros avec sursis. Le troisième a été condamné à 12 mois avec sursis total et à une amende de 8.000 euros avec sursis. L'actif illégal a été confisqué.