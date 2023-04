Détention confirmée pour les individus suspectés de vouloir attaquer la police et De Wever

Les quatre suspects en détention préventive sont trois hommes, E.E.A. (20 ans) de Merksem, H.C. (35) de Borgerhout, et S.B. (19) d'Eupen, et une jeune femme, V.B. (23), de Molenbeek-St-Jean. Un cinquième individu, A.A.O., âgé de 20 ans et habitant Deurne, a été libéré sous conditions après son interpellation.

L'avocat d'E.E.A., Christian Clément, a déclaré que son client s'était "laissé influencer par les discours salafistes et djihadistes sur internet". Il décrit le jeune homme qu'il représentait lundi en chambre du conseil comme étant "timide, poli, mais aussi très influençable". "Dans sa recherche d'identité, il est entré en contact avec les mauvaises personnes, sur de mauvais canaux. Selon moi, il n'a jamais vu de près un imam (...) Il a honte, maintenant", ajoute-t-il.