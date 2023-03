Détention prolongée pour le suspect d'un attentat déjoué lors du concours Miss Belgique

Peter C., soupçonné d'avoir voulu commettre un attentat lors de la soirée d'élection de Miss Belgique, a vu jeudi sa détention préventive prolongée d'un mois par la chambre des mises en accusation de Gand pour tentative d'assassinat terroriste, a confirmé vendredi le parquet général de Gand. La défense avait plaidé pour la libération de son client, faisant valoir des troubles mentaux et affirmant que le quadragénaire n'avait nullement l'intention de commettre un attentat.

Peter C. avait été interpellé le samedi 11 février à 17h30 à La Panne. Selon le parquet fédéral, il avait l'intention de commettre un attentat lors de la soirée d'élection de Miss Belgique, qui se tenait dans la station balnéaire. La cérémonie avait été retardée de plus d'une heure en raison de cette menace.

L'homme, âgé de 46 ans, était en possession de deux armes à feu et d'un gilet pare-balles. Depuis le début de l'enquête, la défense conteste le projet de son client de commettre un attentat. Selon les propres termes du quadragénaire, il se sentait menacé et transportait ces armes uniquement pour se défendre.

En prison, la défense de Peter C. a sollicité une expertise psychiatrique et psychologique. Le rapport des experts montre, aux dires de la défense, que l'homme est aux prises de graves troubles mentaux depuis un certain temps. Il se serait peut-être senti menacé en raison de délires paranoïaques.

Compte tenu de ces éléments, l'avocat de l'accusé, Me Walter Van Steenbrugge, avait sollicité la libération de son client devant la chambre du conseil de Bruges le 24 février, sans succès.