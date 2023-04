Deux ans de prison avec sursis pour coups et blessures volontaires sur un enfant de 9 mois

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé vendredi une peine de 2 ans de prison avec sursis probatoire de 5 ans et une interdiction de travailler avec de jeunes enfants à l'encontre d'une ancienne gardienne d'enfants, qui devait s'expliquer le 24 février au sujet de préventions de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de 4 mois sur un enfant de 9 mois dont elle avait la garde et qui présentait les symptômes du bébé secoué.