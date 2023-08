Deux enfants dérobent la voiture de leurs parents et emboutissent des camions à Grammont

Un enfant de 13 ans a pris le volant de la voiture de ses parents dans la nuit de mercredi à jeudi à Grammont (Flandre orientale) et a embouti deux camions stationnés. Le conducteur et son passager, lui aussi âgé de 13 ans, ont dû être désincarcérés du véhicule par les services de secours. Ils sont légèrement blessés.

L'incident s'est déroulé vers 01h30 du matin. Le véhicule a quitté la route, s'est encastré dans un camion en stationnement avant de finir sa course dans un autre poids lourd garé plus loin. Les services de secours ont dû désincarcérer les occupants de la voiture via le toit du véhicule. Les deux adolescents n'étaient toutefois que légèrement blessés. Les dégâts matériels sont, eux, considérables.

Les autorités ont confirmé que ces faits pouvaient être assimilés au phénomène de "joyride", qui consiste à conduire un véhicule dérobé en vue de se divertir.