Deux logements inhabitables après un incendie à Bernissart

Un incendie accidentel s'est produit, lundi en début d'après-midi, dans une fermette de l'entité de Bernissart. Une partie du bâtiment a été détruite par les flammes. Le second logement a subi d'importants dégâts. Une dame a été brûlée et hospitalisée.

L'incendie s'est déclaré dans une ancienne fermette, scindée en deux, et aménagée en deux logements. "A notre arrivée sur place, la toiture était déjà embrasée. Il s'agit d'un bâtiment composé d'un rez-de-chaussée et de combles aménagés. Le feu a pris naissance dans un des deux logements, au niveau d'une cuisine. Une friteuse est probablement à l'origine de l'incendie", explique le lieutenant Harold Vaskens qui a dirigé l'intervention.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés lundi, vers 13h30, qu'un incendie s'était déclaré dans une ancienne ferme implantée au n°6, le long de la rue des Mouligneaux à Ville-Pommeroeul, dans l'entité de Bernissart. Venant des casernes de Blaton et de Leuze-en-Hainaut, deux autopompes, un camion-échelle, deux camions-citernes, une ambulance et un véhicule ont été dépêchés sur les lieux.

Dans l'attente de l'arrivée des pompiers, la dame qui occupait la partie de la fermette où l'incendie s'est déclenché a tenté d'éteindre sa friteuse qui était en feu. Âgée d'une soixantaine d'années, cette dame a été brûlée et intoxiquée. La victime a été admise en milieu hospitalier.

"Les deux parties de la fermette étaient séparées par un mur mitoyen. Plusieurs des pièces étaient imbriquées l'une dans l'autre. Le second logement a également subi d'importants dégâts, dus à l'eau et aux fumées cette fois-ci. Cette famille devra aussi être relogée, probablement dans de la famille", précise encore l'officier. A 17h00, les pompiers étaient toujours sur place afin de déblayer et de ventiler les lieux.