Affaire du CPAS d'Anderlecht: les travailleurs sociaux sont-ils tous des fonctionnaires?

Les syndicats ont insisté sur l'importance de nommer et d'offrir le statut de fonctionnaire aux travailleurs du CPAS pour leur permettre de résister aux pressions politiques. Au CPAS d'Anderlecht, les statuts des travailleurs sont variés: on compte des contractuels et des fonctionnaires communaux.

D'abord, quand un CPAS vous embauche, c'est d'abord en tant que stagiaire contractuel. Vous êtes soumis à des évaluations, et si au bout de deux ou même trois voire quatre années, une place se libère, on peut vous nommer fonctionnaire et vous bénéficiez alors des avantages qui vont avec le statut.