Le rappeur P. Diddy à nouveau accusé d'agressions sexuelles et de viols par des hommes

P. Diddy est à nouveau accusé d'agressions sexuelles et de viols, rapporte jeudi NBC News. Trois hommes ont porté plainte contre le rappeur et producteur américain, déclarant avoir été drogués puis agressés alors qu'ils étaient inconscients.

Les actions en justice, intentées anonymement devant la Cour suprême de l'État de New York, concernent des faits qui se seraient produits entre 2019 et 2022. Dans les trois cas, Sean Combs de son vrai nom, surnommé aussi Puff Daddy, est accusé d'agression sexuelle et de viol.

D'autres plaignantes l'ont décrit comme un violent prédateur sexuel qui utilisait alcool et drogues pour obtenir leur soumission.

En parallèle de la procédure pénale, l'homme est aussi poursuivi au civil par plus de 120 victimes présumées, dont 25 mineures à l'époque des faits, qui l'accusent d'agressions sexuelles, selon leurs avocats.

Le rappeur a toujours nié ces accusations.

Sean Combs est actuellement incarcéré à New York pour une retentissante affaire dans laquelle il est accusé de trafic sexuel. Il comparaîtra en procès pénal fédéral en mai 2025 pour avoir, selon l'accusation, mis son "empire" musical au service d'un système violent de trafic à des fins d'exploitation sexuelle et d'extorsions. L'influent producteur a plaidé non coupable et se dit innocent.