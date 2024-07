Deux morts et un blessé grave dans un accident sur l'A12 à Meise

Un accident mortel a eu lieu sur l'autoroute A12 entre Anvers et Bruxelles à hauteur de Meise, durant la nuit de jeudi à vendredi. Deux des trois occupants de la voiture sont décédés alors que le troisième est grièvement blessé, a précisé le parquet de Hal-Vilvorde.

L'accident a eu lieu vers 02h00. Le véhicule a vraisemblablement percuté la berme centrale puis le rail de sécurité sur la droite de la route, avant d'être catapulté et d'achever sa course contre un poteau d'éclairage.

Le conducteur de la voiture, un Bruxellois de 25 ans, a été tué sur le coup, tandis que deux passagers - une femme de 31 ans et un homme de 28 ans - ont été grièvement blessés et transportés à l'hôpital. La dame a succombé à ses blessures dans le courant de l'après-midi de vendredi. Les jours du passager de 28 ans ne sont plus en danger.