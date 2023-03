Deux policiers protégeant des agents de recensement tués dans des attaques au Pakistan

Une autre attaque menée par des hommes armés à moto dans le district de Lakki Marwat a également fait un mort et trois blessés parmi les policiers accompagnant des agents de recensement. "Les mesures de sécurité ont encore été renforcées et le processus de recensement a repris", a indiqué à l'AFP Tariq Ullah, un responsable administratif de ce district.

Lundi, deux équipes de recensement ont été attaquées dans la province du Khyber Pakhtunkhwa (nord-ouest), dans deux districts proches de la frontière avec l'Afghanistan. Un policier a été tué et quatre blessés, a précisé Farooq Khan, un responsable policier du district de Tank.

Une autre attaque similaire la semaine passée dans la même région avait également coûté la vie à un policier.

Le Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), un groupe distinct des talibans afghans mais mû par une même idéologie islamiste, a revendiqué les trois attaques. Dans sa guerre contre l'armée et l'État pakistanais, il cible de plus en plus souvent la police, reprochant à l'ensemble des forces de sécurité de procéder à des exécutions extrajudiciaires de leurs combattants.

Le Pakistan a lancé début mars un recensement numérique de sa population, déployant des membres des forces de sécurité aux côtés de plus de 120.000 agents recenseurs pour assurer leur protection.