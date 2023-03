Dix élèves de Thuin hospitalisés en raison d'une intoxication alimentaire à Malmedy

"Les élèves de 2e secondaire étaient en classes vertes et longeaient à l'auberge de jeunesse de Bevercé. Depuis jeudi soir et durant la nuit, plusieurs ont été victimes de malaises en lien avec ce qui ressemble à une intoxication alimentaire", explique le bourgmestre qui indique qu'un plan incidents majeurs a été déclenché durant la nuit. Sept ambulances, deux SMUR et des médecins se sont alors rendus sur place.

Le groupe est composé de 136 personnes dont 124 élèves. Dix ont été hospitalisés: 4 à Verviers, 4 à Malmedy et 2 à Eupen. Une vingtaine d'autres ne sont pas hospitalisés mais font l'objet d'une surveillance accrue.