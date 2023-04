Dix-neuf nouvelles affaires contre la Belgique pour des arrêts de la CEDH non exécutés

Le nombre de dossiers contre la Belgique suivis par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a légèrement augmenté l'an dernier, avec 19 nouvelles affaires contre 14 en 2021 et en 2020, ressort-il du rapport annuel 2022 de cette instance sur la surveillance de l'exécution des arrêts et décisions de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).

La Belgique avait, à la fin 2022, encore 44 décisions de la CEDH à exécuter, contre 37 en 2021 et 31 en 2020. Sept affaires ont été classées sous surveillance soutenue, contre cinq en 2021 et 2020, et 14 affaires font l'objet d'une surveillance standard, autant qu'en 2021.

Parmi les dossiers sous surveillance soutenue, quatre sont pendants depuis cinq ans ou plus, ce qui est également le cas pour une des affaires de référence sous surveillance standard (contre deux en 2021 et aucune en 2020).