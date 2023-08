Dix personnes impliquées dans un dossier de tentative de meurtre à Ohey

Les deux prévenus, ainsi que plusieurs de leurs amis, sont en outre accusés de traitements inhumains et dégradants, de coups et de séquestration sur la victime. Celle-ci doit pour sa part répondre de tentative de vol, tout comme un complice.

Les faits ont eu lieu dans la nuit du 21 au 22 avril 2022. Une mère et son fils doivent répondre d'une prévention de tentative de meurtre sur un individu qui s'est introduit dans leur domicile d'Ohey, où était cultivé du cannabis. Un seul coup de feu a été tiré au moyen d'un pistolet d'alarme dont le canon avait été percé.

Par ailleurs, quatre des prévenus devront s'expliquer au sujet d'une prévention de culture de cannabis dans le cadre des activités d'une association de malfaiteurs qui avait des ramifications à Herstal et de vente de cannabis. L'un d'entre eux reconnaît avoir détenu et vendu 3 kilos de cannabis entre 2020 et 2021, mais nie l'avoir fait dans le cadre des activités d'une association.

Le réquisitoire et les plaidoiries sont prévues le 17 août prochain.