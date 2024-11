Elle pèse plusieurs centaines de kilos: une bombe de la Première Guerre mondiale découverte à Coxyde

Vers 17h00, tous les enfants étaient rentrés chez eux.

Le service de déminage de l'armée, le Sedee, est intervenu et a jugé que la bombe pouvait être déplacée en toute sécurité. Il s'agissait d'un projectile d'artillerie allemand, pesant environ 300 kilos, et datant de la Première Guerre mondiale. Une grue a été utilisée pour libérer la bombe et la préparer au transport. L'engin a finalement pu être retiré vers 18h45. Le périmètre de sécurité a dès lors été levé et les personnes évacuées ont pu regagner leur domicile.