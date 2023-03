Enquête du parquet de Louvain pour fraude aux subventions et conflit d'intérêts à Herent

Le parquet de Louvain a ouvert une enquête pour fraude aux subventions et conflits d'intérêts au sein de la commune de Herent (Brabant flamand), a fait savoir jeudi la porte-parole du parquet Sarah Callewaert, confirmant les informations de plusieurs médias. Cette décision fait suite à un rapport d'Audit Vlaanderen pointant du doigt la bourgmestre Astrid Pollers (N-VA) et l'ancien chef de groupe N-VA Christophe Lonnoy.

L'affaire a trait à un projet de mobilité qui vise à cartographier les principales zones de goulots d'étranglement au niveau du trafic. Pour ce projet, la commune a décidé de collaborer avec TomorrowLab et Simac, bien qu'aucun appel d'offres ou mise en concurrence n'aient été menés avant de choisir ces deux partenaires, alors que c'est obligatoire. Par ailleurs, Christophe Lonnoy était employé chez Simac et a joué un rôle actif dans le projet.

Des manipulations sur les coûts salariaux et la contribution propre auraient en outre été pratiquées, afin d'obtenir la subvention la plus élevée possible: le rapport d'Audit Vlaanderen parle notamment d'un gonflement par dix des heures effectivement prestées.

Au vu des conclusions du rapport d'Audit Vlaanderen, le ministre flamand de l'Intérieur Bart Somers (Open VLD) avait décidé de placer la commune sous surveillance accrue. Depuis le parquet de Louvain a reçu le procès verbal et une enquête a été ouverte, a-t-il annoncé jeudi.