"Entre 400 et 500 enfants et adolescents" en kayak évacués de la Lesse: ce que l'on sait

Plusieurs centaines de kayakistes, principalement des élèves, qui effectuaient la descente de la Lesse ce jeudi se sont retrouvés en grande difficulté à la suite d'un débit trop élevé, indiquent Olivier Pitance, gérant de Dinant Evasion, unique opérateur qui propose la descente de la rivière, et le bourgmestre de Dinant, Thierry Bodlet.

Les secours ont été appelés aux alentours ce jeudi en début d'après-midi. "Vers 14h, les pompiers de la zone ont été appelés pour des enfants en difficulté sur la Lesse. On n'avait pas de décompte au début de l'intervention puis il s'avère qu'on est confrontés à une évacuation de entre 400 et 500 enfants et adolescents", indique Patrice Liétard, capitaine de la zone de pompiers de Dinant.

Les secours sont présents sur place en nombre. "Nos équipes sont en train de ratisser la Lesse en amont et de refaire descendre vers le final de la Lesse où les enfants sont accueillis avec des couvertures thermiques." Un hélicoptère survole la Lesse afin de voir s'il n'y a pas des jeunes bloqués en bord de Lesse, à des endroits qui ne sont pas accessibles depuis la route. Les jeunes évacués ont un suivi médical.