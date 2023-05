H. Bayingana Muhirwa n'a jamais eu de sympathie pour l'État islamique, selon son cousin

Converti à l'islam - comme son cousin Hervé - vers l'âge de 19 ans, le témoin a souligné que c'était la recherche de spiritualité et non un événement particulier qui avait poussé son aîné à embrasser cette religion. De tradition chrétienne, la famille a certes posé quelques questions sur cette transition mais toujours empreintes de tolérance. "Vous vous êtes converti avec lui?", a demandé la présidente de la cour. "Non, il s'est converti le premier. C'est un cheminement personnel de sa part qui a abouti à l'islam."

La présidente lui a alors demandé s'il fallait "faire ses preuves" face aux musulmans de naissance. "Non, je n'ai pas du tout ressenti ça", a-t-il répondu. "Et Hervé?", a-t-elle poursuivi. "Je n'en ai pas la connaissance."