Info trafic: quel est l'état des routes ce lundi matin?

08h09

Les files s'allongent sur le ring intérieur de Bruxelles

Les files s'allongent sur le ring intérieur de Bruxelles à l'approche du chantier du tunnel Léonard. On vous rappelle qu'il n'y a plus qu'une seule voie de circulation accessible entre le tunnel des 4 bras et Léonard.Vous perdez actuellement 45 minutes depuis l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne, en direction de Waterloo. Un peu plus loin, une fois le tunnel Léonard passé, vous perdez à nouveau 25 minutes entre Groenendael et La Hulpe.

Dans l'autre sens, en ring extérieur, en venant de Nivelles, vous êtes ralenti actuellement 20 à 25 minutes également entre Waterloo et le Carrefour Léonard, en direction de Zaventem.

Pour rejoindre Léonard toujours, mais depuis Namur et l'E411 cette fois, vous perdez 15 minutes à partir d'Overijse.

Si vous venez de Liège et de l'E40, là c'est 25 minutes que vous perdez entre Hervelée et l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne. 25 minutes, c'est le temps que vous perdez aussi au nord de Bruxelles. Sur le ring intérieur entre Expo et Machelen, en direction de Zaventem.

Et enfin en région liégeoise, ça ralenti ce matin sur l'E40 d'Aix-la-Chapelle en direction de Liège. Vous perdez 10 minutes entre l'Aire de Mélen et Herstal.