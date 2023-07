Internement requis pour un para-commando qui a agressé, menacé et harcelé sa petite amie

Les faits remontent au mois d'août de l'année dernière quand le prévenu lui a porté des coups de pied et de poing et a même tenté de l'étrangler au point de lui faire perdre connaissance. La victime, une fois revenue à elle, est parvenue à enfermer son ex-compagnon à l'extérieur de son domicile mais ce dernier, loin de se démonter, a tenté d'ouvrir la porte arrière de l'habitation à l'aide d'un pied-de-biche. La femme a alors tenté de se réfugier chez son père mais le militaire a essayé de l'écraser pendant sa fuite

Dix jours plus tard, l'homme l'a menacée de mort si elle ne versait pas 45.000 euros sur son compte et de la harceler derechef. L'intéressé a finalement été arrêté mais a continué à proférer des menaces depuis sa prison. Remis en liberté fin janvier, le militaire est retourné au domicile de son ancienne compagne à Tongres pour la menacer et la maltraiter à nouveau. Il lui a également envoyé des messages et des e-mails d'insultes avant d'être arrêté une nouvelle fois le 28 avril.