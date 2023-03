Je n'ai pas connu la mort mais l'enfer, témoigne une victime grièvement blessée

Je n'ai pas connu la mort mais bien l'enfer, a-t-elle tenté d'expliquer à la cour dans un témoignage empreint d'une puissante rage de vivre. "Vous ne saurez jamais tout ce que j'ai subi, et c'est un mot trop faible pour décrire toute l'atrocité qui fait dorénavant partie de moi."

Karen Northshield, 30 ans à l'époque, passera 79 jours aux soins intensifs entre coma et état second, suite entre autres à la pulvérisation de sa hanche. Quand elle se réveille enfin, elle est "une femme presque morte, brisée et meurtrie" dans son âme et dans sa chair, intubée et branchée à un "tas de machines qui la maintiennent en vie".