Jusqu'à 12 ans de prison dans le dossier "Air cocaïne"

Entre septembre et décembre 2021, la police avait remarqué des mouvements étranges à l'aéroport de Bierset, avec des allées et venues de véhicules emportant des caisses non contrôlées par la police ou la douane. Ces mouvements se déroulaient la nuit à l'occasion de déchargements d'avions de fret en provenance de Colombie, du Mexique ou du Panama.

Parmi les prévenus se trouvent un superviseur et des ex-employés de sociétés sous-traitantes travaillant au déchargement des avions à Liege Airport.