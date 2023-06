Jusqu'à 2 ans avec sursis requis contre une mère pour maltraitance de ses enfants à Onhaye

Une peine de deux ans de prison avec sursis a été requise mercredi par le parquet de Namur, à l'encontre d'une mère de famille poursuivie pour détention arbitraire, privation de soins et d'aliments et traitements dégradants de deux de ses enfants souffrant d'une déficience mentale, entre 2010 et 2014 à Onhaye. Une peine d'un an avec sursis a par ailleurs été requise contre l'un de ses fils, uniquement poursuivi pour la détention arbitraire.