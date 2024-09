Jusqu'à 20 mois de prison pour avoir fait entrer 100g de cannabis à la prison d'Andenne

Les agents pénitentiaires ont eu leur attention attirée par le comportement suspect des deux prévenus à l'occasion d'une visite. Après la visite, ils ont procédé à la fouille du détenu et ont trouvé sur lui un pot contenant 100g de cannabis qu'il avait fait livrer chez son épouse.

Devant le tribunal, le prévenu expliquait avoir fait rentrer ces stupéfiants car il subissait des pressions de la part d'un autre détenu. "Il a été transféré de la prison d'Ittre à la prison d'Andenne en 2023. Il a introduit deux recours pour ne pas y aller mais ils n'ont pas abouti. Les pressions ont commencé dès qu'il a pu bénéficier de visites. On le menaçait de le passer à tabac s'il ne faisait pas entrer ces stupéfiants. Cela faisait trois mois qu'il ne sortait plus au préau. Il restait 24h/24 dans sa cellule, ce n'était plus tenable", précisait la défense. Celle-ci plaidait la clémence du tribunal, vu les nombreux antécédents de son client. Avant ce jugement, son fond de peine était prévu en 2036.