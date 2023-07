Jusqu'à cinq ans de prison requis pour une tentative d'extorsion à Couvin

Le parquet de Namur a requis, mercredi devant le tribunal correctionnel de Dinant, des peines de un, deux (2) et cinq ans de prison à l'encontre de quatre personnes poursuivies pour leur implication dans une tentative d'extorsion commise à Mariembourg (Couvin), le 3 octobre 2022.

L'un des prévenus voulait récupérer une somme d'argent qu'il avait prêtée quelques jours plus tôt à un ami qu'il avait hébergé et qui ne donnait plus signe de vie.

Pour cela, il a contacté un ami qui connaissait cette personne et lui a demandé qu'il la fasse venir chez lui. L'extorqueur a été conduit sur place par un ami et a ensuite été rejoint par une troisième personne.