La cour d'appel de Liège considère injustifiée la prolongation du CST en Wallonie

L'arrêt constate également que la Région wallonne ne s'est pas livrée à une analyse de proportionnalité pour justifier la prolongation de cet outil. Elle note notamment qu'au moment de cette décision, les chiffres des hospitalisations liées au Covid-19 étaient déjà en baisse depuis plusieurs semaines.

En résumé, selon la cour, "la région wallonne ne justifie pas, au moment où elle a décidé de prolonger la mesure, de la nécessité impérieuse de maintenir le régime attentatoire aux libertés et droits fondamentaux en regard des objectifs poursuivis".

L'ASBL Notre bon droit", créée en 2021, se présente comme "une alliance de citoyens belges et européens qui estiment que la réponse du gouvernement au Covid-19 est malavisée et ne repose pas sur les meilleures preuves scientifiques disponibles". Elle a déjà entrepris plusieurs actions devant différentes juridictions contre l'utilisation du CST et la prolongation de la loi pandémie.