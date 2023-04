La cour rejette le pourvoi en cassation de la défense du président de No Surrender

La Cour de cassation a rejeté mardi le pourvoi formé par la défense dans le dossier de tentative d'assassinat au club de motard No Surrender. Les avocats s'opposaient à la décision de la cour d'appel de Gand de ne pas récuser les juges du tribunal correctionnel de Bruges chargés de l'affaire.

La victime a été retrouvée battue dans une zone industrielle, à Mouscron, le 15 décembre 2018. Le Brugeois a d'abord prétendu avoir été kidnappé par des inconnus, avant d'expliquer 11 mois plus tard qu'il s'agissait d'un règlement de compte au sein de la section de Flandre occidentale du club de motards No Surrender. La plupart des suspects de cette tentative d'assassinat ont été interpellés le 21 janvier 2020.

L'enquête a révélé que la victime avait reçu de nombreux coups pour avoir envoyé des messages à la femme d'un membre qui était en prison. Lors de l'audience du 21 novembre 2022, dix ans de prison ont été requis pour le chef du gang, tandis que ses complices risquent entre 37 mois et six ans de prison. Le prévenu soupçonné d'avoir transporté la victime à Mouscron risque un an de prison.