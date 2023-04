La criminalité était globalement en baisse en 2022 dans la zone boraine

Les instances de la zone de police boraine ont révélé vendredi les statistiques de la criminalité de la zone en 2022. Globalement, les chiffres sont en baisse, avec une grande majorité de phénomènes en diminution. 2.298 ont été enregistrés par la zone en 2022 contre 2.378 en 2021 et 2.488 en 2020. Le taux d'élucidations était de près de 6 % en 2022.

Les instances de la police locale ont notamment souligné la baisse des vols qualifiés dans les habitations (- 21%) et dans les commerces (- 28%), la baisse des dégradations ainsi que des vols de et dans les véhicules, des vols à l'arraché ou à la ruse.

Au rayon des augmentations, on peut entre autres noter les faits de coups et blessures volontaires (878 pour 813 en 2022), les vols avec violence (63 fait contre 53). Les accidents avec lésions corporelles étaient en légère augmentation (174 pour 172 en 2022). La zone de police a enregistré six accidents mortels en 2022.