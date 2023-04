La défense demande un changement de langue dans le procès de la rixe mortelle à Zaventem

La rixe, qui a eu lieu le 3 décembre 2020 dans un bâtiment commercial inoccupé de Zaventem, a coûté la vie à une personne et fait quatre blessés. L'un d'entre eux restera paralysé à vie. À l'origine de l'affrontement, un conflit de longue date entre deux groupes de squatteurs qui convoitaient tous les deux le même immeuble. Au moins un des assaillants avait un couteau et l'a utilisé à plusieurs reprises.

Le soir de la rixe, la police a effectué des recherches avec l'appui d'un hélicoptère mais aucun suspect n'a pu être appréhendé. Dans les mois qui ont suivi, la police judiciaire fédérale de Hal-Vilvorde a pu identifier et arrêter huit personnes. Six d'entre elles sont actuellement poursuivies pour coups volontaires avec préméditation ayant entraîné la mort, des mutilations, et une incapacité de travail, sans circonstance aggravante, et appartenance à une organisation criminelle.