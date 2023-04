La police arrête un dealer avec plus de mille gélules de Tramadol et de Captagon à Anvers

La police anversoise a interpellé un homme soupçonné de trafic de produits stupéfiants à Borgerhout. Lors d'une perquisition, les enquêteurs ont trouvé plus d'un millier de comprimés de Tramadol, un analgésique, et de Captagon, un stimulant.

Le suspect a été repéré par la police alors qu'il se rendait avec deux autres individus dans un bâtiment de la Koolstraat. Les trois personnes ont été contrôlées séparément, chacune expliquant sa visite différemment. L'une des personnes contrôlées a été trouvée en possession de haschisch et de cannabis, une autre détenait des substances inconnues.

Une perquisition à l'adresse en question a permis la découverte d'un lot de produits stupéfiants et de plus de mille euros en espèces. Parmi les substances découvertes se trouvaient de nombreux comprimés d'ecstasy, ainsi qu'un millier de cachets de Tramadol et de Captagon. Le Tramadol est un analgésique puissant, semblable à la morphine, tandis que le Captagon est une amphétamine qui stimule la production de dopamine.