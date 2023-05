La police a contrôlé 677 personnes et 324 véhicules dans la cadre de la rave party

Au cours du week-end, 523 policiers des polices locale et fédérale ont contrôlé un total de 677 personnes et 324 véhicules dans le cadre de la rave party illégale organisée à Brustem (Saint-Trond), a fait savoir mardi le procureur limbourgeois Guido Vermeiren.

Vingt procès-verbaux judiciaires ont par ailleurs été dressés pour des faits de drogue et neuf personnes ont été arrêtées, notamment parmi les organisateurs présumés de la rave party.

Ces contrôles ont conduit au retrait de 45 permis de conduire. Trente-six procès-verbaux ont par ailleurs été dressés pour conduite sous influence de stupéfiants et 49 règlements à l'amiable immédiats ont été convenus pour possession de stupéfiants. De plus, 212 perceptions immédiates pour stationnement sauvage ont été enregistrées.

Pour le parquet du Limbourg, il est important d'en savoir plus sur les organisateurs afin que les dommages et les frais puissent être récupérés auprès de ces personnes. Des recherches sur le terrain et les réseaux sociaux sont donc nécessaires pour constituer le dossier, a expliqué Guido Vermeiren.

Les infractions pénales qui ont été commises comprennent notamment l'intrusion dans un domaine militaire (passible d'une peine d'un an de prison) et les violations du décret sur l'environnement (passibles d'une peine de 5 ans).

L'agence Nature et Forêts (ANB) a d'ailleurs annoncé mardi déposer plainte, en concertation avec la ministre flamande de l'Environnement et de la Justice Zuhal Demir (N-VA).